Atentado a Trump: duas mortes foram confirmadas, incluindo o atirador

Duas mortes foram confirmadas após o incidente em comício de Donald Trump neste sábado, 13. Uma delas seria a do suposto atirador. O republicano foi atingido de raspão na orelha e escoltado para fora do evento.

Um participante do comício e o atirador foram as únicas vítimas fatais, segundo o portal americano The Washington Post. As informações teriam sido confirmadas pelo promotor público do condado de Burtler, onde aconteceu o comício, Richard Goldinger.

