Lula repudia ataque em comício de Donald Trump: "inaceitável"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou o incidente no comício de Donald Trump na tarde deste sábado, 13. O governante publicou uma postagem no seu perfil oficial no X (antigo Twitter).

“O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável”, escreveu na publicação.

Trump foi retirado do palco em comício na Pensilvânia, nos Estados Unidos, com a orelha sangrando, após barulhos de tiros serem ouvidos. O porta-voz do ex-presidente, Steven Cheung, informou que ele foi examinado pela equipe médica e está bem.