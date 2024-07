Biden pede união após Trump ser ferido em comício

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste sábado (13) que espera falar com Donald Trump "em breve" e pediu união depois que seu rival republicano foi ferido em um tiroteio em um comício na Pensilvânia.

Líderes políticos de ambos os lados do espectro político criticaram a violência minutos depois que o candidato republicano foi retirado do palco pelo Serviço Secreto com sangue escorrendo pelo rosto.

"Não há lugar nos Estados Unidos para esse tipo de violência. É doentio. É doentio. É uma das razões pelas quais temos que unir este país... Não podemos ser assim, não podemos tolerar isso", disse Biden a repórteres em Rehoboth Beach, Delaware.