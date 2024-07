Qual o salário do governador do Ceará, do vice e dos secretários?

No Ceará, quem ocupa o cargo atualmente de governador é o Elmano de Freitas (PT) Crédito: FERNANDA BARROS

O governador encabeça o Poder Executivo estadual. Diferentes setores da vida coletiva e pública perpassam a atuação do gestor, incluindo saúde, transporte público, educação, segurança pública, entre outros. Atualmente, existem 27 governadores no Brasil. No Ceará, quem ocupa o cargo é atualmente Elmano de Freitas (PT). Ele pode propor leis e tem direito de vetar ou sancionar leis aprovadas pelos deputados estaduais durante seu mandato de quatro anos. Quando eleito, um governador recebe salário mensalmente, com descontos e proventos diversos, assim como os secretários escolhidos por ele. A partir de dados do Portal da Transparência do Ceará referentes a junho de 2024, O POVO montou um levantamento com os valores dos salários.

O salário com o reajuste ainda não consta no Portal da Transparência do Ceará. Mas até o período de junho de 2024 quem ocupava o cargo de governador do Estado recebia R$ 13,4 mil de salário líquido. Salário do governador referente a junho de 2024 sem reajuste Salário bruto: R$ 20.629,59

R$ 20.629,59 Salário líquido: R$ 13.418,35

R$ 13.418,35 Descontos: R$ 7.211,24 Salário mínimo: valor previsto para 2025 é de R$ 1.502; ENTENDA Qual é a média de salário dos secretários estaduais? Segundo o organograma do Poder Executivo do Ceará, há atualmente 29 secretarias estaduais. Os secretários possuem funções análogas às dos ministros federais, chefiando pastas especializadas como saúde, educação e segurança. Em média, o valor bruto recebido pelos secretários e pelas secretárias do Ceará referente a junho de 2024 é de R$ 21.447,61. Já o valor líquido, subtraídos os descontos, é de R$ 14.462,40 em média. Mais da metade dos secretários recebe um valor bruto fixo de R$ 18.566,63. O salário líquido de cada um deles varia conforme os descontos equivalentes àquele mês. *Os descontos referem-se à previdência, Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), faltas/atrasos, eventual reposição de parcelas remuneratórias recebidas indevidamente, pensão alimentícia, consignações em prol de associações, sindicatos e agentes financeiros.