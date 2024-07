Bolsonaro ficou furioso ao saber de áudio gravado por Ramagem no caso Abin, diz jornalista

A conversa ocorreu com o então diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro, general Augusto Heleno.

Segundo relatório da PF, a discussão circundava um plano para blindar Flávio no caso das rachadinhas, no qual o senador foi acusado de recolher parte do salário de ex-funcionários para benefício próprio, chefiando uma organização criminosa.

A Polícia encontrou este áudio, o que teria provocado indignação no ex-presidente. Bolsonaro teria questionado, aos gritos, “como um chefe da Abin grava um presidente?”, indignação que pode prejudicar a relação com Ramagem, pré-candidato bolsonarista à Prefeitura do Rio de Janeiro. Informações são do blog de Bela Megale, do jornal O Globo.

Quem estaria atuando para amenizar a situação seria o próprio assunto do áudio: Flávio Bolsonaro.