PF cumpre mandados contra aliados de Bolsonaro por espionagem ilegal e fake news na Abin

Dentre os alvos, estão integrantes do chamado “gabinete do ódio” do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de ex-servidores cedidos para Abin. Informações são do jornal O Globo.

Suspeitas de espionagem da Abin chegaram até Alexandre Ramagem, pré-candidato de Bolsonaro no Rio

A primeira fase da Operação Última Milha foi deflagrada pela PF em outubro do ano passado. À época, a corporação informou que investigava o uso indevido de sistema de geolocalização de dispositivos móveis sem a devida autorização judicial por servidores da própria Abin.

“De acordo com as investigações, o sistema de geolocalização utilizado pela Abin é um software intrusivo na infraestrutura crítica de telefonia brasileira. A rede de telefonia teria sido invadida reiteradas vezes, com a utilização do serviço adquirido com recursos públicos”, destacou a PF à época.

No início deste ano, foi deflagrada a operação "Vigilância Aproximada", um desdobramento da “Última Milha”. As investigações apontam para o uso do sistema FirstMile para espionagem.

A PF apurou que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) teria sido "instrumentalizada" durante o governo do ex-presidente Bolsonaro. Investigações se referem ao período em que a Agência era comandada por Alexandre Ramagem, hoje pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, apoiado por Bolsonaro.

Autoridades, pessoas envolvidas em investigações e desafetos do então chefe do Executivo brasileiro estariam sendo espionados ilegalmente durante a chefia de Ramagem, que teria autorizado os monitoramentos sem lastro técnico que os justificassem.