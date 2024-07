Líder do governo Lula diz que Banco Central faz "desserviço à economia" ao não reduzir juros

A manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 10,5%, foi classificada como um “desserviço do Banco Central à economia popular, brasileira” pelo líder do Governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT). Segundo o deputado federal, as coisas “engatarão” na economia brasileira, por meio de ações do presidente da República, mesmo com as ações do BC.

“O país conhece nossa opinião e do presidente Lula. O que o BC está fazendo é um desserviço à economia popular, brasileira. Não pode. Por que sempre a pedido dos manuais, o BC, o controle da inflação é fundamental para manter baixas as taxas de juros. O que acontece, a inflação super controlada e os juros não baixam. Tem alguma coisa errada nisso. Portanto, o presidente é um defensor da redução das taxas de juros, ele está correto”, afirmou ao O POVO.

Após decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de manter a taxa Selic, o presidente da República criticou o patamar da taxa de juros atual e sugeriu que esses pagamentos sejam transformados em gastos.