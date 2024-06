Copom decide por unanimidade manter taxa Selic em 10,5%

Banco Central decidiu manter taxa básica de juros, em cenário de incerteza quanto à política fiscal e risco de pressão inflacionária Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu, por unanimidade, manter a taxa Selic em 10,5%, em consonância com as previsões do mercado. Em suas justificativas, o Copom argumentou que "o ambiente externo mantém-se adverso, em função da incerteza elevada e persistente sobre a flexibilização da política monetária nos Estados Unidos e quanto à velocidade com que se observará a queda da inflação de forma sustentada em diversos países". "Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. O Comitê avalia que o cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes", acrescentou o Copom quanto ao cenário internacional.