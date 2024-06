Lula lamenta manutenção da Selic pelo Copom: 'Foi uma pena'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de manter a taxa Selic em 10,50% e afirmou que "foi uma pena", em entrevista nesta quinta-feira, 20, à Rádio Verdinha, do Ceará. Na ocasião, Lula voltou a criticar o patamar da taxa de juros atual e sugeriu que esses pagamentos sejam transformados em gastos. O presidente também acusou bancos privados de preferirem "ganhar dinheiro com a alta taxa de juros", em vez de oferecerem crédito.

"Então, foi uma pena. Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem está perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Porque quanto mais a gente pagar de juros, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. E isso tem que ser tratado como gasto", disse Lula. "Eu não vejo o mercado falar das pessoas que necessitam do Estado."

O presidente também disse que "os que tão em cima", em referência aos mais ricos, "não querem que os que estão embaixo subam no degrau". Além disso, defendeu uma política do governo de melhorar áreas sociais como saúde e educação com "gastos necessários".