PF deve indiciar Bolsonaro e pedir novo inquérito sobre fraudes nas vacinas; entenda

Além do nome do ex-presidente, outras figuras próximas a Bolsonaro também devem ser indiciadas. Dentre elas, o advogado pessoal, Fabio Wajngarten , o ex-advogado da família Bolsonaro, Frederico Wasseff e o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid .

Novos desdobramentos nas investigações das supostas fraudes nos cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ganharam as manchetes da manhã desta quinta-feira, 4. A Polícia Federal cumpre novos mandados de busca e apreensão e, nos próximos passos, deve indiciar o ex-presidente e pedir a abertura de um novo inquérito para apurar o caso.

O pedido teria sido concluído e deve ser encaminhado à PGR nos próximos dias, segundo coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles.

PF deve pedir novo inquérito para apurar fraude nas vacinas

A investigação atual sobre a fraude nas vacinas teria levado a Polícia Federal a entender que o esquema é maior que o imaginado inicialmente, o que provocaria um pedido de abertura de novo inquérito para tratar do caso.

A solicitação estaria presente no novo relatório do inquérito das vacinas, a ser apresentado pela PF ao STF. As informações são da coluna de Camila Bomfim, no G1.

Segundo hipóteses com base nas buscas e investigações, a suspeita é de que o esquema teria mais beneficiários do que apenas Bolsonaro. O ex-presidente teria recorrido a um mecanismo já existente.

PF cumpre mandados de busca e apreensão em Duque de Caxias

A Polícia Federal (PF) cumpre novos mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, 4. As ações ocorrem no âmbito da segunda fase da operação "Venire”, que investiga suposta fraude nos certificados de vacinação contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente não está entre os alvos dos mandados de hoje.