Lula alfineta Ciro sobre viagem a Havard: "Foi no meu lugar e voltou o que voltou"

"Eu perdi as eleições, eu tenho o meu partido, eu tenho os meus sindicalistas, eu tenho os meus amigos. Eu vou sair? Não, eu vou viajar ao Brasil a partir de janeiro pra ir conversar com essa gente, levantar a moral da minha tropa. Como é que eu vou deixar a minha tropa aqui e vou pra Harvard? Não, eu não fui. O Ciro foi no meu lugar e voltou o que voltou", relatou Lula .

O comentário do presidente foi dado nessa segunda-feira, 1º de julho, em entrevista à Rádio Princesa, em Feira de Santana, na Bahia. Na oportunidade, ele contava de convite feito pelo filósofo e professor de Harvard Roberto Mangabeira Unger.

Na época, Lula havia perdido a segundo eleição para Fernando Henrique Cardoso, que se reelegeu ainda no primeiro turno, com 53,6% dos votos, enquanto Lula conquistou 31,71% do eleitorado e Ciro, 10,97%.

Nas eleições de 2018, quando o pedetista foi derrotado no primeiro turno, ficando também em terceiro lugar, com 12,47% dos votos, ele viajou para fora do País e não se posicionou no segundo turno, que tinha na disputa o agora ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)