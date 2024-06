Gilmar rebate Pacheco sobre descriminalização da maconha pelo STF: "Não há invasão de competência"

Gilmar Mendes, ministro do STF Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes negou acusações de "invasão de competência" por parte da Corte, ao pautar e aprovar a descriminalização da maconha. Dentre os que alegaram ou insinuaram tal "interferência", está o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que defendeu a discussão da pauta como de responsabilidade do Legislativo. Mendes sustentou a aprovação pelo STF, afirmando que este tipo de decisão, por parte do Judiciário, possui precedentes em outras "cortes do mundo."

“Não há invasão de competência porque de fato o que nós estamos examinando é a constitucionalidade da lei, especialmente do artigo 28 da Lei de Drogas em face da Constituição. Não permitir que as pessoas tenham antecedentes criminais por serem viciadas. Isso já ocorreu em várias cortes do mundo e agora está ocorrendo no Brasil”, disse, em Lisboa, onde participa do 12º Fórum Jurídico, apelidado de Gilmarpalooza. O comentário de Pacheco ocorreu logo após a aprovação da pauta, na tarde de terça-feira, 25. O senador discordou da decisão da Corte, defendendo o “processo legislativo” para a discussão da pauta. "Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal [sobre descriminalização]. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo", declarou o parlamentar.