Descriminalização da maconha: quais os próximos passos após a votação do STF

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,26.05.2024: Marcha da maconha pela Av. beira mar. Crédito: FÁBIO LIMA

Pautou o debate público a aprovação, no Supremo Tribunal Federal (STF), para descriminalizar do porte de maconha para consumo pessoal. A votação ocorreu na última terça-feira, 25, totalizando sete votos a favor e quatro contrários. Apesar do resultado, a decisão só passa a valer após publicação do acórdão. No julgamento da última terça-feira, não estava em discussão a legalização da droga, mas sua descriminalização. Ou seja, o porte passará a ser considerado como ilícito administrativo e não como delito criminal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim, o consumo de maconha continua proibido na legislação e não poderá ser feito em público. No entanto, quem for enquadrado como usuário não terá antecedentes criminais e a dependência passa a ser elencada como um problema de saúde pública.

O seguimento do julgamento, que ocorre na tarde desta quarta-feira, 26. O plenário do STF se reunirá para fixar a tese de repercussão geral no recurso que discute a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. O colegiado também deverá fixar critérios para distinguir usuário de traficante. Essa questão, em específico, é alvo de discordância entre os ministros. Magistrados como Luís Roberto Barroso, Cristiano Zanin e Kassio Nunes Marques defendem 25 gramas, mas podem estender para 40 gramas. Uma outra ala, formada por Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Rosa Weber (aposentada) são favoráveis a 60 gramas, mas podem decidir por menos, 40 gramas.