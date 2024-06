Lula diz que STF 'não precisa se meter em tudo' e defende discussão técnica sobre a maconha

Declarações do presidente foram dadas um dia após a decisão do STF pela descriminalização, em um processo que segue em curso na Suprema Corte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, na manhã desta quarta-feira, 26, que as discussões sobre liberação da maconha no Brasil deveriam ser encabeçadas pela “ciência” e não somente pelo Judiciário ou pelo Legislativo. Para o chefe do Executivo, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de descriminalizar o porte da substância para uso pessoal pode criar uma “rivalidade” com o Congresso, o que “não seria boa” para ninguém.

Declarações foram dadas um dia após a decisão do STF pela descriminalização, em um processo que segue em curso na Suprema Corte. O presidente Lula começou afirmando que considera “nobre” a diferenciação entre “consumidor, usuário e traficante”. “Eu vou dar palpites, não sou advogado, nem deputado. [..] É necessário que tenhamos uma decisão sobre isso, pode ser no Congresso, para que possamos regular”, disse, em entrevista ao Uol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, Lula comentou que, caso fosse questionado por algum ministro da Corte, o aconselharia a “recusar essas propostas”, sem definir exatamente a qual grupo de temáticas se referia. “A Suprema Corte não precisa se meter em tudo”, disse o presidente, entrando no âmbito de discussão sobre os limites do Supremo em legislar, tópico levantado por integrantes do Congresso, dentre eles o presidente do Legislativo, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).