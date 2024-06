Conselho Nacional de Justiça realiza inspeção de rotina no TJCE

Na abertura da inspeção, realizada na Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec) na última segunda-feira, 17, o corregedor Nacional de Justiça, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão destacou a importância da iniciativa como parte da missão constitucional do Conselho em aprimorar os serviços judiciários oferecidos à população.

Visitas institucionais a entidades como a Associação Cearense de Magistrados (ACM) e a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) no Estado também foram realizadas.

A Corregedora Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realiza inspeção de rotina no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A mobilização, que segue até a próxima sexta-feira, 21, ocorre em unidades administrativas e judiciárias, além de serventias extrajudiciais.

“Nossa visita consiste em prestar apoio e trocar experiências, com o objetivo final de melhorar o trabalho realizado por cada tribunal", relatou.

Os trabalhos no Ceará são conduzidos pelo desembargador Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), e pelo juiz substituto em 2º grau Márcio Antônio Boscaro, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Ao O POVO, Fábio Uchôa explicou que as inspeções ordinárias são previstas no calendário do órgão e avisadas para todos os tribunais brasileiros.

"Essas inspeções ordinárias são previamente programadas para o CNJ visitar, apoiar, integrar e interagir com os tribunais, visando a melhor forma da prestação jurisdicional. Eventualmente, corrigindo erros e ajudando a solucioná-los. Esse não é o foco dessas inspeções, mas quando se constata alguma questão mais importante, na ordem disciplinar, são também tomadas providências disciplinares no âmbito da Corregedoria do CNJ", pontua o magistrado.