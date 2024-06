CNJ atende ACM e determina que TJCE não fiscalize se juízes estão indo trabalhar

Conselho também deferiu pedido da OAB para ingressar no processo

Em contrapartida, o CNJ aceita o pedido da seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) para ingressar no processo. Ainda na noite dessa quinta, o Conselho da OAB-CE votou pela solicitação de uma audiência de mediação.

O texto também solicita a retirada do trecho do ofício da Corregedoria-geral de Justiça que alerta os magistrados sobre a obrigação de comparecer ao expediente diariamente. O relator argumenta que "a fiscalização pode e deve ocorrer, mas não por meio de ambiente criado para finalidade completamente diversa".

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) não fiscalize os juízes nas comarcas do Estado. A decisão foi tomada na noite dessa quinta-feira, 6, pelo relator conselheiro Guilherme Augusto Caputo Bastos.

O POVO procurou a seccional cearense para saber quais providências deve tomar frente à decisão do Conselho. A matéria será atualizada quando houver retorno.

Entenda



Assinada pela desembargadora Maria Edna Martins, a determinação para fiscalizar os juízes cearenses é da Corregedoria-geral de Justiça. A ação ocorreu após a OAB notar a carência de magistrados presencialmente nas comarcas do Ceará.

Com isso, a ACM recorreu ao CNJ, afirmando que a fiscalização "afronta a dignidade e a independência do cargo, colocando o magistrado em situação de sujeição perante seus subordinados, com excessiva e indevida exposição".