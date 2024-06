O POVO News: Lula diz que "monstros" sairão de meninas estupradas e oposição critica

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 18. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o episódio repercute declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele questionou que “monstro” sairá do ventre de meninas estupradas.

“Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então essa discussão é mais madura. Não é banal como se faz hoje”, disse o presidente em entrevista à rádio CBN.



Assista ao vivo:

Outro assunto tratado no encontro é o de que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tornou os irmãos Brazão réus por encomendarem a morte da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e do motorista Anderson Gomes. Em votação unânime, a decisão acatou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).