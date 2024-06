São Paulo: Homem que "deu voadora" em idoso chora ao fazer reconstituição de crime

O crime ocorreu na cidade de Santos, em São Paulo, no dia 8 de junho. A reconstituição foi feita na tarde do dia 13, marcado pela emoção do agressor e pela população que assistia.

Tiago Gomes de Souza, preso suspeito de matar um senhor de 77 anos com chute no peito em Santos, litoral paulista, chorou ao fazer a reconstituição do crime orientada pela Polícia Civil, na tarde do dia 13. Em meio a população que filmava a ação com celulares, Tiago se jogou no chão e pediu desculpas.

A vítima do golpe era Cesar Fine Toressi. O crime aconteceu no dia 8 de junho, após ele atravessar uma rua na cidade de Santos, de mãos dadas com o neto de 11 anos e o carro em que Tiago dirigia ter freado bruscamente. De acordo com o boletim de ocorrência, após a freada, Cesar teria apoiado as mãos no capô do veículo, momento em que Tiago saiu do carro e o deu uma “voadora”.