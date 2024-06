Lula viaja amanhã ao Rio para posse da presidente da Petrobras e segue depois para o Nordeste

Depois da passagem ao Rio de Janeiro, Lula segue viagem ao Nordeste, região onde o petista detém grande popularidade. Na quinta-feira, 20, o chefe do Executivo estará em Fortaleza, no Ceará, para fazer novos lançamentos. Dentre eles, estão previstos um pacote de anúncios do Ministério da Educação e a inauguração do Residencial Cidade Jardim do Minha Casa, Minha Vida.

No Rio de Janeiro, a presença do chefe do Executivo à posse de Chambriard está prevista para as 15h30 (de Brasília). Em seguida, às 19 horas, Lula participará da cerimônia de comemoração ao Dia Nacional do Cinema.

Por fim, na sexta-feira, 21, Lula estará no início do dia em Teresina, no Piauí, para participar do encerramento da Caravana Federativa e anúncio de cessões de terrenos da Secretaria de Patrimônio da União. No período da tarde, o petista viajará a São Luís, no Maranhão, para evento de celebração da renovação do contrato de concessão do Porto do Itaqui e anúncios do Ministério de Minas e Energia.

Após ter viajado parte de 2023 ao exterior, no início do ano, Lula prometeu focar mais em viagens nacionais, na esteira das eleições municipais em outubro. O petista, então, prometeu fazer viagens a todos os Estados até o final do ano.

Além de uma estratégia para emplacar candidatos ao pleito, o Palácio do Planalto também vê as viagens como uma oportunidade de o governo - Lula e ministros - divulgarem ações da gestão. No início do ano, com a queda na popularidade, o petista cobrou que os chefes das pastas divulguem as ações para que os programas "cheguem à ponta".