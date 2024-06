Sessão solene dos 35 anos da VSM Comunicação homenageia Demócrito Dummar

Uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), realizada nessa segunda, 17, celebrou os 35 anos da VSM Comunicação. A homenagem à VSM Comunicação se deve ao pioneirismo da agência no setor, tendo sido a primeira agência de comunicação corporativa no Ceará e a mais longeva das regiões Norte e Nordeste. Demócrito Dummar (in memoriam), presidente do O POVO de 1985 a 2008, foi uma das personalidades lembradas por suas contribuições para a empresa comandada pelo CEO Marcos André Borges.

Segundo ele, "a comunicação sempre foi essencial para as empresas, mas no cenário atual, em que as informações se propagam tão rapidamente, é imprescindível ter uma equipe de profissionais especializados olhando para esse setor em qualquer negócio". A VSM é a única do segmento nas duas regiões a receber o prêmio nacional da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) e a primeira agência do País a obter o certificado ISO 9001.

Na ocasião, Demócrito Dummar, que é neto de Demócrito Rocha, fundador do O POVO, foi representado pelo neto Filipe Dummar, diretor de Estratégia Digital do O POVO. "Homenagear meu avô, para mim, é sempre muito especial, porque ele sempre foi um provocador da inteligência coletiva, da capacidade de entender que a conexão entre as pessoas pode gerar mudanças representativas na nossa sociedade, no nosso Estado e no mundo como um todo", pontuou Filipe.