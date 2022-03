Centro universitário de Aracati inaugura Núcleo de Práticas Jurídicas Demócrito Dummar

Em comemoração aos 10 anos de existência, o curso de Direito do Centro Universitário do Vale do Jaguaribe (Unijaguaribe), em Aracati, inaugura, nesta quarta-feira, 30, a nova sede do Núcleo de Práticas Jurídicas Demócrito Rocha Dummar (NPJ), nome dado em homenagem ao ex-diretor-presidente do Grupo de Comunicação O POVO.

Atualmente com nota máxima em avaliação do Ministério da Educação (Nota 5), o NPJ da UniJaguaribe já tem atuação reconhecida pela assessoria prestada à população de baixa renda, além de representar oportunidade para acadêmicos dos cursos de Direito, Serviço Social e Psicologia se aperfeiçoarem com a prática e estágio. O núcleo visa o exercício dos atos da profissão por parte dos formandos.

Sobre o assunto Graduações mais procuradas em 2020 foram na área de saúde

RU da Uece voltará a funcionar duas semanas após início das aulas presenciais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A professora Clara Teles, coordenadora geral do curso de Direito, defende a relevância de inaugurar a nova sede ao mesmo tempo que as atividades presenciais são retomadas na instituição, diante das queda de indicadores epidemiológicos da pandemia. "O novo NPJ representa um divisor de águas em um período pós-pandemia, com estrutura própria de acesso à Justiça, oferecendo às pessoas hipossuficientes as condições reais de um atendimento jurídico de qualidade, em trabalho acompanhado por professores", enfatiza.

Em reconhecimento ao espírito humanista e à visão revolucionária de Demócrito Rocha Dummar, advogado e jornalista que se destacou, sobretudo, no âmbito da comunicação social, a nova sede é dedicada à defesa das causas sociais e dos direitos do povo cearense. A nova sede, projetada pelo arquiteto Thiago Sampaio, conta com cerca de quatrocentos metros de área construída, com instalações modernas e multifuncionais, em consonância com as atuais tendências de aprendizagem e de atendimento, de acordo com a instituição.

Dentre as atribuições do NPJ, pretende-se garantir o acesso à justiça e aos direitos das pessoas assistidas. Além disso, o Núcleo presta orientação jurídica e de acordos extrajudiciais, notadamente aqueles realizados pelos grupos de mediação. Parceiro da Defensoria Pública do Estado do Ceará, no NPJ UniJaguaribe sedia ainda a ação extensionista de atendimento em psicologia jurídica.

Serviço

Inauguração da Sede do Núcleo de Prática Jurídicas Demócrito Rocha Dummar

Quando: quarta-feira, 30 de março, às 19 horas

Onde: anexo ao Campus UniJaguaribe (Rodovia CE 040 - Km 138 - Aracati-CE)

(Colaborou: Leonardo Maia/O POVO)

Tags