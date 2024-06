Cid Gomes assume no Senado subcomissão da Alfabetização na Idade Certa

Um dos objetivos do grupo é fortalecer o regime de colaboração com foco na alfabetização na idade certa

"É nesse intuito que propus a criação dessa Subcomissão, para que possamos ajudar o Ministério, ajudar os estados e os municípios e consigamos mudar o quadro da alfabetização no Brasil”, seguiu Cid . Um dos principais objetivos do grupo é fortalecer o regime de colaboração com foco na alfabetização na idade certa, engajar o Senado e propor projetos que viabilizem a pauta.

O presidente da Subcomissão pontua a necessidade de engajamento de gestores para que as políticas públicas funcionem. “Como prefeito da minha cidade, me sentia no dever de criar oportunidades para que os jovens sobralenses pudessem realizar os seus sonhos. Depois quando fui eleito governador eu, pessoalmente, e essa é uma premissa para que esse programa dê certo, me envolvi e instituímos o Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), que foi abraçado por toda a comunidade escolar”..

Quer receber por WhatsApp as últimas notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política