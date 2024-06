Entenda a chamada castração química, aprovada em comissão do Senado

De acordo com o texto votado na principal comissão do Senado, o procedimento poderá ser aplicado em condenados reincidentes por crimes sexuais de forma voluntária. Ou seja, caberá ao abusador optar por se submeter à castração química. Caso opte pelo procedimento, ele poderá pleitear a liberdade provisória.

Aprovada em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o projeto de lei (PL 3127/2019) sobre o procedimento conhecido como castração química é objeto de controvérsia.

A eficácia do medicamento requer a sua administração contínua, ou seja, é um método reversível e os efeitos desaparecem com a interrupção do tratamento.

Para a psicóloga, sexóloga e colunista do O POVO Zenilce Bruno, o projeto de castração química aprovado no Senado não é eficaz. Ela ressalta que a discussão se resumiu ao ato da penetração, mas os crimes sexuais vão além disso.

“Esse projeto perde o sentido porque as questões relacionadas à sexualidade não estão diretamente relacionadas à questão química, mas também psicológica e social. Quando acontece um crime sexual, ele vai muito além da penetração”, disse.