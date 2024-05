Castração química de condenados por crimes sexuais é aprovada na CCJ do Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou nessa quarta-feira, 22, o projeto de lei (PL 3127/2019), que prevê a castração química voluntária para reincidentes em crimes sexuais. O projeto é de autoria do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) e relatoria do senador Ângelo Coronel (PSD-BA).

A votação se deu em caráter terminativo, ou seja, com valor de uma decisão do Senado. Portanto, caso não haja nenhum recurso, o projeto não será votado pelo plenário da casa, sendo encaminhado diretamente para apreciação da Câmara dos Deputados.

O placar da votação foi de 17 votos a favor e 3 votos contra a proposta.