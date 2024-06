Gardel Rolim faz balanço de trabalho da Câmara Municipal de Fortaleza

Vereador destaca necessidade de aproximar população do parlamento

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) apresentou 4.094 projetos apenas neste ano de 2024. O número é quase metade do ano anterior, que fechou com 8.899. O levantamento foi apresentado nesta sexta-feira, 7, pelo presidente do Legislativa da Capital, vereador Gardel Rolim (PDT).



Na oportunidade, ele destacou o trabalho do Parlamento no atendimento à população por meio de iniciativas como a Procuradoria Especial da Mulher; o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloísio Lorscheider (Edahl); a Central da Cidadania; e o Meu Bairro, Nossa Câmara.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o presidente, a CMFor deve facilitar a comunicação entre o Parlamento e a população. "Nós precisamos fazer uma conexão entre esse debate popular, o que as pessoas estão conversando nas ruas da cidade, com o que está sendo levado, discutido na academia. Ou seja, o que é técnico, que é científico, que é erudito, precisa se comunicar com o que está sendo discutido nas ruas da cidade", considerou Gardel.