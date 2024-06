PF incluirá em relatório final provas de que Bolsonaro sabia de venda ilegal de joias

A Polícia Federal tem provas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sabia da venda ilegal de joias nos Estados Unidos. O material será incluído no relatório final da PF.

Mais informações ao vivo:

Conforme a colunista Bela Megale, do O Globo, as provas mostraram que o ex-mandatário foi comunicado da operação e deu aval para parte delas. Além de Bolsonaro, membros do núcleo duro dele devem ser indiciados nos próximos dias, entre eles assistentes e advogados.