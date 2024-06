Marçal recebe medalha de 'imbrochável' e diz que Bolsonaro 'não irá apoiar' Nunes

"Não tem chance de Bolsonaro apoiar Nunes. É zero possibilidade. Antes ela era alta. Bolsonaro é um cara que tem o princípio declarado, conservador, Nunes não tem nada parecido com isso. O que eu tenho certeza é que o PL sim quer de alguma forma estar na chapa tendo um vice, mas Bolsonaro tem absoluta certeza que não apoiaria ele", diz.

Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) esteve em Brasília e se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras lideranças para falar sobre seu pleito à capital paulista. Marçal disse que Bolsonaro "não irá apoiar" o candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). O empresário e coach ainda recebeu a medalha de "imbrochável", "imorrível" e "incomível" do ex-presidente.

Marçal diz que se reuniu com três presidentes de grandes partidos na capital federal, sem revelar quais, num momento em que ele avalia que a candidatura de Nunes "está desidratando". "Falta o paulistano me conhecer e as propostas", afirma.

Pesquisa Datafolha publicada no final de maio aponta um empate técnico nas intenções de voto entre Nunes (24%) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Marçal tem 7% das intenções de voto e está um ponto porcentual abaixo de José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB).

Marçal aparece com 10,4% na pesquisa CNN/Atlas, com 7% no Datafolha e com 5,1% no Paraná Pesquisas, últimas pesquisas eleitorais divulgadas na capital paulista. Em todas elas, Boulos e o prefeito estão nas duas primeiras posições, em duas delas em empate técnico.