O POVO News: Djidja teria aplicado ketamina sem consentimento em personal trainer

A edição também conta todos os detalhes da sessão do Conselho de Ética da Câmara Federal que arquivou denúncia contra o deputado André Janones (Avante-MG). Houve confusão e o parlamentar precisou sair do plenário escoltado pela Polícia Legislativa.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 5. Com apresentação dos jornalistas Rachel Gomes e Ítalo Coriolano , o episódio repercute o caso Didjja Cardoso. Um personal trainer se apresentou à Polícia Civil do Amazonas para prestar esclarecimentos sobre assunto. Ele contou que, em janeiro deste ano, enquanto estava na casa da ex-sinhazinha do boi Garantido, percebeu que havia recebido uma aplicação de cetamina sem consentimento.

Outro tema do O POVO News de hoje é o leilão de arroz importado que ocorre nesta quinta-feira, 6. O mantimento que será importado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) custará no máximo R$ 4 ao consumidor, informou a estatal, em nota. Esse será o primeiro leilão para aquisição de até 300 mil toneladas de arroz.

A Conab argumenta que a ação é necessária para prevenir o risco de desabastecimento do produto no mercado interno, em consequência das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, estado produz 68% do arroz no País.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o editor de Opinião, Guálter George.