Quilo do arroz importado pela Conab custará no máximo R$ 4 ao consumidor final

O quilo do arroz que será importado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) custará no máximo R$ 4 ao consumidor, informou a estatal, em nota. A Conab marcou para quinta-feira, 6, o primeiro leilão para aquisição de até 300 mil toneladas de arroz.

A medida, argumenta, é necessária para prevenir o risco de desabastecimento do produto no mercado interno, em consequência das fortes chuvas que caíram no Rio Grande do Sul, provocando cheias. O Estado produz 68% do arroz no País.

Entretanto, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar barrar essas importações pela Conab.