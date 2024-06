Conselho de Ética arquiva processo contra Janones por suposta ‘rachadinha’

A decisão aconteceu de forma tensa, com troca de empurrões. Janones precisou sair do Plenário escoltado pela Polícia Legislativa.

Divulgada pela imprensa no ano passado, uma mensagem de áudio de Janones dizia a assessores que parte deles deveria devolver uma quantia do salário por conta de prejuízo na campanha eleitoral de 2016, quando ele perdeu eleição para prefeitura de Ituiutaba, em Minas Gerais.

Ele era alvo de denúncia apresentada pelo PL que solicitava a cassação do deputado por suposta quebra de decoro parlamentar. A sigla afirmava, no documento que deu origem ao processo, que a prática era "repulsiva" e "eticamente deplorável". As informações são do g1.

O deputado também é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pela suposta prática ilegal, que consiste em um parlamentar contratar funcionários, mas impor a devolução de parte dos salários.

A vitória de Janones foi articulada pelo líder do Avante na Câmara, Luis Tibé, e seguiu parecer do relator, deputado Guilherme Boulos (Psol-SP). O psolista defendeu que o caso não poderia seguir por se tratar de "fatos ocorridos antes do início do mandato" do deputado.

“Não há justa causa, pois não há decoro parlamentar, se não havia mandato à época — o que foge do escopo, portanto, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar — o mesmo caso visto agora”, argumentou Boulos.