Entenda por que advogado cearense está cobrando R$ 51 milhões de Pablo Marçal

A ação judicial decorre das falas de Marçal durante uma entrevista ao programa Pânico, da emissora Jovem Pan, em março deste ano. Na ocasião, um dos entrevistadores perguntou se o coach se irritava com críticas de adversários. O político, no entanto, negou qualquer incômodo e afirmou nunca ter entrado na Justiça contra qualquer pessoa em razão disso.

Ao ouvir o desafio, o advogado cearense aceitou a proposta e procurou eventuais processos na Justiça. Depois de encontrar os processos, César contatou Marçal por email. No entanto, o único retorno que obteve foi um pedido para que “aguardasse a avaliação do setor jurídico”.

Marçal se manifesta sobre pagamento de R$ 50 milhões: “Ápice do fracassado”

Durante uma de suas palestras, realizada nesta quinta-feira, 2, Pablo Marçal respondeu o advogado cearense que o processa.

“O cara (advogado) não me acionou na Justiça pedindo R$ 50 milhões? Pediu, porque ele achou um processo meu (o advogado apresentou 9 ações e um HC). O processo: CNPJ de campanha eleitoral. Não me deixaram entrar no debate e eu fui pedir o direito de ir pelo povo. O que acontece? O cara entrou na Justiça pedindo R$ 50 milhões para mim. Eu falo ‘mano’, o que um cara desse o que ele faz na vida? É o ápice do fracassado”, disse Marçal. “O cara fica cinco anos na faculdade de Direito para fazer uma atrocidade dessa.”

Ao Estadão, Marçal afirmou que não iria propor acordo com o advogado.

“Em relação à risível ação ingressada contra mim por suposta promessa feita em programa de televisão, tenho a esclarecer que não haverá qualquer negociação ou acordo, uma vez que os processos mencionados pelo requerente são todos de origem eleitoral. É importante ressaltar que, embora o meu nome seja mencionado, as ações foram ingressadas por um CNPJ de campanha, o que é praxe no âmbito dos processos eleitorais”, consta em comunicado.

Apesar de atribuir os processos ao CNPJ de sua campanha, Marçal aparece como representante em pelo menos uma das ações. Além disso, na promessa feita no programa, o coach disse que poderiam, também, procurar pessoas jurídicas relacionadas a ele.

"Tem mais de 50 CNPJs, pode pegar, não existe processo. Rapaz, não tem como, eu que governo essa bodega, não aceito processar, não mexo com gente otária. A gente prospera tanto que não precisa ficar olhando para o lado, para gente otária", completou na entrevista ao programa televisivo.