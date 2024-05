AtlasIntel: Nunes e Tabata perdem força em cenário com Marçal e Datena; Boulos lidera

O deputado Guilherme Boulos (PSOL) lidera a corrida pela Prefeitura de São Paulo com 37,2% das intenções de voto, enquanto o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) possui 20,5%, de acordo com pesquisa AtlasIntel/CNN Brasil divulgada nesta terça-feira, 28. O levantamento apresenta mudanças em relação à pesquisa anterior, incluindo as pré-candidaturas do coach Pablo Marçal (PRTB) e do jornalista José Luiz Datena (PSDB).

A pesquisa ainda indica que a entrada de Marçal na disputa afeta o projeto de reeleição de Nunes, visto que a diferença nas intenções de voto do prefeito varia mais de dez pontos percentuais com a participação do coach na eleição. Da mesma forma, a candidatura de Datena pode impactar a quantidade de votos destinados a Tabata.

Marçal, que confirmou sua pré-candidatura no domingo, 26, tem 10,4% das intenções de votos, mostra o levantamento. A deputada Tabata Amaral (PSB) aparece com 9,9%, enquanto Datena, que mudou do PSB para o PSDB em abril, e o deputado Kim Kataguiri registram 7,9% cada um. A economista Marina Helena (Novo) aparece com 3,5%, e Altino Prazeres Jr. (PSTU) conta com 0,5%.