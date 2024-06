Pacheco adota 'cautela' sobre 'PEC das Praias': 'não será votada da noite para o dia'

Proposta, que gerou polêmica entre famosos, estava parada na CCJ do Senado desde 2023 e voltou ao debate após realização de uma audiência pública

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a proposta de emenda à Constituição (PEC) que pode privatizar as praias brasileiras deve ser vista com "cautela". O parlamentar também garantiu que o texto não será votado rapidamente.

"Em se tratando de uma emenda constitucional, nós temos que ter toda a cautela de poder fazer um amadurecimento, devido ao mérito da proposta", afirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 3. "O que eu posso garantir como presidente é que não vai ser pautado da noite para o dia, nem haverá nenhum tipo de pressa para atropelar o amadurecimento desse tema", seguiu Pacheco.



Popularizada como "PEC das Praias", a iniciativa transfere a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro do domínio da Marinha para estados, municípios e proprietários privados. Aprovada em fevereiro de 2022 na Câmara dos Deputados, ela estava parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado desde agosto de 2023 e voltou ao debate após realização de uma audiência pública na CCJ na última segunda-feira, 27 de maio.