O POVO News: 'PEC das Praias' é engavetada e não tem previsão para ser votada

A semana inicia com mais uma edição do programa O POVO News nesta segunda-feira, 3. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição traz todos os detalhes sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC) que pode privatizar as praias brasileiras. Tramitando no Senado, a PEC foi engavetada e não tem previsão para ser votada.

A PEC poderia permitir a transferência da propriedade de terrenos do litoral, hoje sob o domínio da União, para Estados, municípios e proprietários privados. Ainda dentro da política nacional, o episódio aborda a primeira reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com equipe política após derrotas no Congresso Nacional.

Além disso, Lula defendeu o reconhecimento internacional do estado da Palestina e afirmou que a recente decisão da Espanha, Noruega e Irlanda é um "passo importante nessa direção". Ele também lamentou a morte do brasileiro Michel Nisenbaum, que estava sequestrado pelo Hamas desde o dia 7 de outubro, quando a guerra teve início.