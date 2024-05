Incêndio em pousada deixa dez mortos e onze feridos, em Porto Alegre Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Além disso, 11 pessoas foram resgatadas. Oito precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas para hospitais. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município, duas pessoas estão em estado grave e foram entubadas. Outra, também em estado grave, teve 20% do corpo queimado e outra vítima teve a perna fraturada. De acordo com o UOL, o local funcionava de forma irregular, mas tinha convênio com a prefeitura da cidade. Conforme o G1 - Rio Grande do Sul, 30 pessoas viviam no local, sendo que 16 delas eram mantidas com dinheiro público.