Marcha dos prefeitos: o que eles reivindicam e o que querem de Lula

Abertura da Marcha dos Prefeitos de 2023, com mais de 10 mil pessoas Crédito: Divulgação/Secom-PR

Segue ocorrendo, nesta terça-feira, 21, a XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, apelidada de Marcha dos Prefeitos, na capital brasileira. A movimentação terá início às 10 horas e contará com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Estima-se que 9 mil prefeitos de todo o país devem estar na capital ao longo do evento. A 25ª marcha começou na segunda-feira, 20, e se estenderá até a quinta-feira, 23. Realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), o evento contará, ao todo, com 62 horas de programação para debater assuntos de interesse dos municípios. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Oficialmente, o tema oficial é: “Pacto Federativo: um olhar para a população desprotegida”, com um dos focos sendo a promoção da cultura nas cidades. Na ocasião, o Ministério da Cultura (MinC) compõe duas mesas temáticas de discussão, com a presença da titular da pasta, Margareth Menezes.

Debate sobre desoneração da folha de pagamento No entanto, o tópico central dos gestores é o debate sobre a desoneração da folha de pagamento dos municípios com até 156 mil habitantes. O acordo, estabelecido no governo Dilma Rousseff, trocava a contribuição previdenciária — que corresponde a 20% da folha de pagamento — por uma alíquota entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Ao todo, 17 setores da economia integravam a desoneração. No fim de 2023, o presidente Lula vetou a prorrogação da desoneração, o que gerou embate com o Congresso Nacional, que a defendia. A questão chegou a ser judicializada, com decisão pela suspensão, por meio do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, após uma série de ações e declarações, foi pensado um retorno de forma gradual à cobrança a partir de 2025, materializado em projeto de lei do senador Efraim Filho (União-PB). “O texto traz a desoneração permanecendo nos mesmos moldes em 2024, ou seja, sem nenhuma alteração, e a partir de 2025 teremos uma reoneração gradual e híbrida do imposto”, afirmou o parlamentar.