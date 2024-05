Lula vai à marcha dos prefeitos nesta terça-feira

10h - abertura da marcha dos prefeitos, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília;

14h40 - reunião com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima, no Palácio do Planalto;

15h - cerimônia de sanção do projeto de lei que reserva vaga e espaço para transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo para transplantes e tratamentos, no Palácio do Planalto;

15h15 - cerimônia de sanção do projeto de lei que determina sigilo do nome da ofendida em processos sobre crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, no Palácio do Planalto;