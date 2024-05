O POVO News: Governo Lula lamenta morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi

O líder do país morreu em um acidente de helicóptero. Futuro do país é incerto sobre a política interna e externa

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 20. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre as repercussões da morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi .

Para comentar sobre o impacto no Oriente Médio e as consequências imediatas para a política externa do país como um todo, o analista político e especialista em relações internacionais Uriã Fancelli participará ao vivo.

O programa também trará as últimas informações sobre a situação do Rio Grande do Sul. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou nos últimos dias de reuniões ministeriais para discutir novos auxílios para a população afetada pela tragédia.

O governador do estado gaúcho sugere adiar eleições municipais no Rio Grande do Sul. As votações estão marcadas para acontecerem em outubro deste ano.