Irã em luto pela morte do presidente Raisi em acidente de helicóptero

O Irã declarou, nesta segunda-feira (20), cinco dias de luto pela morte, em um acidente de helicóptero, do presidente Ebrahim Raisi, 63 anos, um ultraconservador que estava no poder há três anos e que era considerado um dos favoritos para suceder o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do país. A morte de Raisi abre um período de incerteza política no Irã, no momento em que a guerra em Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, um aliado de Teerã, sacode a região. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Khamenei designou como presidente interino o primeiro vice-presidente, Mohammad Mokhber, enquanto o país organiza eleições em um prazo máximo de 50 dias.

"Segundo o acordo inicial do Conselho de Guardiães, decidiu-se que a 14ª eleição presidencial será realizada em 28 de junho", reportou a TV estatal. O principal negociador do programa nuclear iraniano, Ali Bagheri, foi nomeado ministro interino das Relações Exteriores, após a morte do ministro Hossein Amir Abdolahian, de 60 anos, que também viajava no helicóptero. O funeral do presidente eleito em 2021 começará na terça-feira, e um dia depois as autoridades vão organizar um cortejo fúnebre em Teerã.

Nesta segunda-feira, milhares de iranianos se reuniram na praça Valiasr, na capital iraniana, e bandeiras tremulam a meio mastro. "A nação iraniana perdeu um servo sincero e valioso", declarou Khamenei, de 85 anos. O helicóptero Bell 212 em que Raisi viajava perdeu contato na tarde de domingo, quando sobrevoava uma região montanhosa do Irã em condições meteorológicas difíceis, com chuva e uma neblina intensa. - Preocupação internacional - Além do presidente e do ministro das Relações Exteriores, também estavam no helicóptero o governador da província do Azerbaijão Oriental, o principal imã da região, o chefe de segurança do presidente e três integrantes da tripulação. As equipes de emergência recuperaram nesta segunda-feira os corpos dos passageiros, que foram levados para Tabriz, uma grande cidade do noroeste do país, anunciou o Crescente Vermelho. O estado-maior das Forçadas Armadas iranianas ordenou a abertura de uma investigação sobre a causa do acidente, informou a agência de notícias Isna.

A Turquia, que enviou no domingo à noite um drone para a região do acidente, afirmou que o helicóptero não tinha "sistema de identificação", ou que este foi danificado com a queda. A situação é acompanhada de perto pela comunidade internacional, em especial por Estados Unidos, Rússia, China e países vizinhos ao Irã. Vários líderes enviaram mensagens de condolências, como o presidente russo, Vladimir Putin, que prestou homenagem a um "político notável" e "verdadeiro amigo da Rússia". O presidente sírio, Bashar al Assad, expressou "solidariedade" a Teerã, que apoia seu governo na guerra civil síria.