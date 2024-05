Eleitor do Rio Grande do Sul tem até quinta-feira para regularizar, transferir ou emitir título

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), diante da tragédia ambiental do Rio Grande do Sul, estendeu até esta quinta-feira, 23, o prazo para que cidadãos gaúchos regularizem ou emitam o título de eleitor para participar das eleições municipais de 2024. Também é possível solicitar a transferência do domicílio eleitoral e a escolha de um novo endereço de votação. Para os brasileiros dos demais Estados do País, o prazo para realizar solicitações à Justiça Eleitoral se encerrou no último dia 8.

Para garantir a participação no pleito que vai definir os novos prefeitos e vereadores das cidades, é necessário que as pessoas com idades entre 18 e 70 anos estejam com o título eleitoral válido para exercer o voto, que é facultativo apenas aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos. A solicitação para regularizar o documento e a atualização de dados cadastrais, como inclusão de nome social, podem ser feitas pela internet, no site do TSE.

No Estado gaúcho, os atendimentos presenciais em cartórios eleitorais foram paralisados e, portanto, o cadastro de biometria, obrigatório para quem regularizou a situação eleitoral ou emitiu o primeiro título desde as últimas eleições, foi suspenso. Assim, eleitores gaúchos sem dados biométricos cadastrados poderão votar nos dias 6 de outubro e, em caso de segundo turno, 27 do mesmo mês.