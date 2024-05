Assembleia Legislativa do Ceará envia 19 toneladas de doações ao Rio Grande do Sul

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) enviou nesta sexta-feira, 17, 19 toneladas de doações para a população do Rio Grande do Sul que sofre uma catástrofe causada pelas fortes chuvas. A campanha "Movimento Acolher" foi iniciada em 8 de maio com o objetivo de arrecadar alimentos, água, ração para animais, materiais de higiene e limpeza e roupas.

A logística para levar os donativos ao Rio Grande do Sul foi planejada com envolvimento da Defesa Civil do Ceará, coordenadoria vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar. Cristiane Leitão, esposa do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, destacou o tempo recorde de doação e também o papel dos servidores da Casa.

"Tempo recorde. Praticamente uma semana. A Assalce (Associacão dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado Do Ceará) que é uma grande parceira da Assembleia Legislativa, startou no primeiro momento pedindo apoio de toda a alece, de todos os servidores, se juntam com o comitê de responsabilidade social, com o movimento das mulheres do legislativo e a gente faz esse grande movimento dentro da casa e nós conseguimos essas 19 toneladas", afirmou.