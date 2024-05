Camilo recebe no MEC o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernández

O presidente argentino entre 2019 e 2023 esteve no Brasil onde também se encontrou com Lula

— Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) May 13, 2024

Fernández também se reuniu com outros nomes do governo brasileiro, dentre eles a presidente do PT Nacional, a deputada federal Gleisi Hoffman, na sede do PT em Brasília e com o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porém, reservado, inclusive sem constar na agenda do mandatário.



De acordo com informações do Estadão, o ex-presidente argentino fez uma visita de cortesia a Lula para tratar do futuro da esquerda na América Latina. Na conversa, Alberto Fernández disse ao presidente brasileiro que fará uma série de visitas à países da América do Sul para fortalecer o Grupo de Puebla.