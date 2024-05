Lula e outros petistas se solidarizam com Mujica, que anunciou ter um tumor no esôfago

Conhecido como Pepe, Mujica visitou Lula quando o então ex-presidente brasileiro estava preso em Curitiba. Também participou de ato em São Paulo para campanha do petista em 2022

Aos 88 anos, José Mujica anunciou ter um tumor no esôfago. Ex-presidente do Uruguai, ele informou que o órgão está "muito comprometido". Nas redes sociais, petistas se solidarizaram com o líder da esquerda latino-americana.

Mais informações ao vivo:

Chamando-o de irmão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva contou que ambos sempre estiveram juntos "nos momentos bons e difíceis". Em nome da esposa Janja, o mandatário desejou "muito carinho e força para Mujica".