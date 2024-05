Milei enfrenta segunda greve geral contra 'ajuste brutal' na Argentina

Não aconteceram mobilizações em Buenos Aires, mas em províncias como Córdoba, Río Negro e Chubut, grupos de grevistas marcharam com palavras de ordem contra a lei de reformas econômicas que está sendo discutida no Senado.

A Argentina vive uma forte recessão econômica, com uma inflação próxima dos 290% na comparação anual e um ajuste fiscal que permitiu, no primeiro trimestre do ano, o primeiro superávit fiscal desde 2008, mas com milhares de demissões, deterioração de salários e aposentadorias.

A atividade industrial acentuou o seu colapso em março com uma queda de 21,2% em relação a 2023 e a construção se contraiu 42,2% no mesmo período, informou o instituto estatístico Indec.