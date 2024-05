Jade Romero assume como governadora pela quarta vez

Governador Elmano de Freitas repete viagem para Holanda, onde esteve em novembro do ano passado também relacionado com pautas ambientais Crédito: Reprodução/Redes Sociais Elmano de Freitas

A vice-governador Jade Romero (MDB) assumiu neste sábado, 11, a chefia do Governo do Ceará. Elmano de Freitas (PT) viajou para cumprir agendas no exterior até o dia 15 de maio. O gestor integra a missão internacional do Consórcio Nordeste que participará de eventos com foco nas pautas ambientais e climáticas para o desenvolvimento sustentável da região. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Elmano estará em Amsterdã e Roterdã, ambas metrópoles na Holanda. A agenda, que integra a II Missão Internacional do Consórcio Nordeste ainda passará por Bruxelas e Berlim.

Além de Elmano, outros governadores, secretários de Estado do Nordeste representantes do Consórcio Nordeste e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) também irão se juntar nos eventos. Esta é a quarta vez que Jade assume como governadora. A solenidade simbólica de transmissão do cargo foi realizada no Palácio da Abolição ainda na sexta-feira, 10. “Viajo para participar do maior evento de hidrogênio verde do mundo, o World Hydrogen Summit & Exhibition 2024. O evento reúne mais de 15 mil profissionais da indústria de energias e mais de 500 expositores de países que se destacam no segmento no mercado internacional", ressaltou Elmano nas redes sociais.