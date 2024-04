Nasce Marcela, filha da vice-governadora Jade Romero e Marcelo Paz, CEO do Fortaleza

O nascimento da terceira filha do casal foi anunciado pelas redes sociais da vice-governadora do Ceará

Nasceu nesta segunda-feira, 8, pela manhã, a filha da vice-governadora do Estado do Ceará, Jade Romero (MDB) e do CEO da SAF do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz. O nome da menina é Marcela e o nascimento foi anunciado pelas redes sociais.

Com Marcela, Jade soma três filhos. Ela também é mãe de Igor, de 19 anos, e de Mateo, de 1 ano e 7 meses, o primeiro do casamento com Marcelo Paz. O dirigente do Fortaleza também é pai de Marcel, de 15 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A gravidez da vice-governadora foi anunciada em setembro do ano passado. Marcela nasceu com 3kg, 100g e 49 cm "cheia de saúde", como diz no anúncio. A vice-governadora celebrou "por mais esse presente que Deus nos dá".