O POVO News: Chega a 100 número de mortos no Rio Grande do Sul

Edição conta o que circula de fake news sobre as chuvas no estado e sobre a pesquisa Quaest, que pela primeira vez tem empate técnico entre os que aprovam e desaprovam o governo Lula

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 8. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. O número de mortos em razão dos temporais subiu para 100, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado.

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia Federal informou nesta quarta-feira, 8, que abriu o inquérito pedido pelo governo federal para apurar a divulgação de conteúdos falsos a respeito das enchentes no Rio Grande do Sul. O ofício com o pedido chegou à PF no início da noite dessa terça-feira, 7. A edição traz um bloco para tratar sobre as notícias falsas sobre o assunto.