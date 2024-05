Quadro de saúde de Bolsonaro é estável e ex-presidente permanece internado em SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está "clinicamente estável e sem febre" após ser internado no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, com fortes dores abdominais. De acordo com boletim médico emitido pela unidade de saúde nesta quarta-feira, 8, Bolsonaro permanece recebendo o tratamento endovenoso com antibióticos para erisipela - uma infecção na pele - no membro inferior esquerdo, "com melhora gradativa do quadro infeccioso".

"Evolui clinicamente estável e sem febre. Houve melhora da função intestinal e ele já caminhou no corredor nesta quarta-feira (8/5). Permanece recebendo o tratamento endovenoso com antibióticos para erisipela no membro inferior esquerdo, com melhora gradativa do quadro infeccioso. Está aos cuidados do Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, cirurgião, e do Dr. Leandro Echenique, cardiologista", diz o boletim assinado pelo diretor-geral do Vila Nova Star, Daniel Favarão Del Negro, e pelo diretor clínico Paulo Marcelo Gehm Hoff.

O ex-presidente participava de eventos partidários em Manaus, no Amazonas, quando foi internado por duas vezes. Bolsonaro chegou à capital paulista pouco depois das 19h desta segunda, 6, foi transferido de ambulância, escoltada por dois carros, até o hospital na zona sul, e deixou o veículo em uma cadeira de rodas.