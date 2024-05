Comissão na Câmara sobre PEC 44 elege Jorge Goetten (PL-SC) como presidente

A Comissão Especial sobre a PEC que reserva 5% de emendas para desastres elegeu o deputado federal Jorge Goetten (PL-SC) para a presidência, nesta quarta-feira, 8. A comissão temporária foi instalada a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), após as recentes tragédias no Rio Grande do Sul.

O nome de Goetten foi antecipado pelo Broadcast Político como cotado para o cargo. Além dele, o PL também obteve a 1ª vice-presidência da comissão, com o deputado Daniel Agrobom (GO). Eles concorreram em chapa única.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A comissão designou Gilson Daniel (Podemos-ES) como relator. Estava cotado para o posto nome de Pedro Aihara (PRD-MG), que foi relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas ganhou força nos últimos dias a indicação de Daniel, que atua como relator em outra comissão especial sobre desastres.