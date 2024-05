Chuvas no RS: Assembleia Legislativa do Ceará será ponto de arrecadação de doações

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) será ponto de arrecadação e doação para o envio de suprimentos essenciais para a população do Rio Grande do Sul, que sofre com uma catástrofe causada por fortes chuvas.

O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) enviou memorando nesta terça-feira, 7, à presidência. Ele afirmou ao O POVO que já tratou do pedido pessoalmente com o presidente da Casa, Evandro Leitão (PT) que confirmou a ação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No memorando solicitado, a Assembleia estabelece uma parceria com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (Al-RS) para que as doações sejam enviadas à população. "Façamos doações ao povo gaúcho que tanto precisa de nós, nesse momento. Isso é o mínimo que essa Casa pode fazer”, declarou Reginauro.